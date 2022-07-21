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Жезуш: У Динамо не було жодної серйозної атаки

Сьогодні 12:09 53 0
Наставник Фенербахче прокоментував матч з киянами
Жезуш: У Динамо не було жодної серйозної атаки
#Фенербахче, #Жорже Жезуш

Джерело - ФК Фенербахче.

Гравці київського Динамо є досвідченішими за футболістів Фенербахче.

Про це заявив головний тренер турецької команди Жорже Жезуш.

"Це був перший офіційний матч, який ми зіграли. Як я вже говорив перед матчем, нам попався непростий суперник. Більшість футболістів грає у збірній України. У цьому турнірі вони досвідченіші за Фенербахче.

Але ми грали добре. В оборонному плані ми дуже добре організовані. У нашого суперника не було жодної серйозної атаки. Чого нам не вистачало, так це якості атаки.

Підтримка наших уболівальників у другому матчі буде дуже важливою перевагою. Та атмосфера, яку вони створять, створюватиме психологічний тиск на суперника. Протистояння ще не закінчене, тому що ми їдемо додому з нічиєю. Це двоетапне протистояння. Перша гра закінчилася, ми хочемо пройти в наступний раунд у матчі-відповіді.

Зараз немає потреби говорити про трансфери. 27 липня у нас ще одна гра проти Динамо. У наших гравців достатньо якості та можливостей, щоб пройти в наступний раунд. Ми працювали над цим 5 тижнів. Нема потреби говорити про гравців, які не зможуть зіграти у другій грі", - сказав Жезуш.

Нагадаємо, що Динамо зіграло внічию з Фенербахче (0:0) у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

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