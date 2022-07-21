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Сабо: Безсовісні мільйонери знущаються над нами

Сьогодні 09:25 2411 0
Екстренер - про проблеми з трансляцією матчу ЛЧ
Сабо: Безсовісні мільйонери знущаються над нами
#Динамо Київ, #Фенербахче, #Йожеф Сабо

Джерело - 1927.kiev.ua.

Колишній гравець і тренер Динамо Йожеф Сабо не зміг переглянути матч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче (0:0).

Про це заявив сам Сабо.

"Довго чекав на цей матч, хотів подивитися на Динамо в Лізі чемпіонів, але не зміг. Перед грою висвітився банер: "Показ неможливий через авторські права". Одразу після закінчення гри все запрацювало.

Я вкрай обурений - не дали подивитися матч. За що я плачу 300 грн щомісяця за підписку oll.tv?! У мене є три канали Setanta Sports і я не зміг подивитися гру, на яку так чекав! Як так можна?! Безсовісні мільйонери знущаються над нами", - сказав Сабо.

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