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Луческу: Поїдемо до Стамбула за перемогою

Сьогодні 09:09 299 0
Фахівець прокоментував матч з турецьким клубом
Луческу: Поїдемо до Стамбула за перемогою
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Фенербахче

Джерело - Setanta Sports Ukraine.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу нічию у матчі з Фенербахче (0:0) у Лізі чемпіонів нормальним результатом.

Про це заявив фахівець.

"Це нормальний результат для нас, враховуючи, що це була наша перша офіційна гра за 8 місяців. До цього ми проводили лише товариські матчі. Було нелегко, адже ми не знали наш потенціал на цю мить.

Ми не ризикували, гра була рівною. Результат нормальний. Ми могли забити, як і суперник.

Ми знали, що Фенербахче подорожчав після трансферів дуже хороших гравців. Ми ж через складну ситуацію в Україні грали тим же складом.

Але 0:0 - позитивний результат. Поїдемо в Стамбул за перемогою. Вони будуть змушені ризикувати, вони робили це й сьогодні. Думаю, у нас буде можливість досягти хорошого результату.

На жаль, наші гравці отримали 3 жовті картки, яких ми не заслуговували в тих епізодах. Але все нормально, це лише перший матч", - сказав Луческу.

Матч Фенербахче - Динамо відбудеться 27 липня.

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