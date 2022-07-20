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Срна анонсував нові трансфери Шахтаря

Сьогодні 19:28 188 0
Дарійо Срна прокоментував трансфери Шахтаря
Срна анонсував нові трансфери Шахтаря
#Футбольні трансфери, #Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар готується підписати ще декілька гравців у літнє трансферне вікно.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Дарійо Срна

"Ми готуємо ще пару трансферів, до нас мають прийти футболісти, аби посилити Шахтар. Вони можуть бути українцями, можуть бути легіонерами, та головне – ми хочемо зробити сильний Шахтар, рухаємося до цього, не опускаємо руки.

Президент не кидає Шахтар. Тож наше завдання – зробити дуже хорошу і сильну команду, яка представлятиме Україну та Шахтар у Європі", - відзначив Срна.

Раніше Шахтар оголосив про підписання півзахисника Динамо Загреб Невена Джурасека.

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