Срна анонсував нові трансфери Шахтаря

Шахтар готується підписати ще декілька гравців у літнє трансферне вікно.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Дарійо Срна

"Ми готуємо ще пару трансферів, до нас мають прийти футболісти, аби посилити Шахтар. Вони можуть бути українцями, можуть бути легіонерами, та головне – ми хочемо зробити сильний Шахтар, рухаємося до цього, не опускаємо руки.

Президент не кидає Шахтар. Тож наше завдання – зробити дуже хорошу і сильну команду, яка представлятиме Україну та Шахтар у Європі", - відзначив Срна.