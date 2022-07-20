Дибала: Для мене робота з Моурінью є привілеєм

Новачок Роми Пауло Дибала пояснив свій перехід у римський клуб.

Про це розповів сам футболіст

"Швидкість і рішучість, з якими Рома продемонструвала, наскільки вони мене хочуть, зробили все важливе.

Я приєднуюся до команди, яка розвивається, до клубу, який продовжує закладати міцну основу для майбутнього, і до тренера Жозе Моурінью, працювати з яким буде привілеєм.

Як суперник, я завжди захоплювався атмосферою, яку створювали вболівальники Роми — тепер я не можу дочекатися шансу привітати їх, одягаючи цю футболку", — сказав Дибала.