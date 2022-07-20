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Дибала: Для мене робота з Моурінью є привілеєм

Сьогодні 18:55 69 0
Пауло Дибала прокоментував перехід у Рому
Дибала: Для мене робота з Моурінью є привілеєм
#Пауло Дибала, #Моурінью, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Новачок Роми Пауло Дибала пояснив свій перехід у римський клуб.

Про це розповів сам футболіст

"Швидкість і рішучість, з якими Рома продемонструвала, наскільки вони мене хочуть, зробили все важливе.

Я приєднуюся до команди, яка розвивається, до клубу, який продовжує закладати міцну основу для майбутнього, і до тренера Жозе Моурінью, працювати з яким буде привілеєм.

Як суперник, я завжди захоплювався атмосферою, яку створювали вболівальники Роми — тепер я не можу дочекатися шансу привітати їх, одягаючи цю футболку", — сказав Дибала.

Нагадаємо, Рома готує трансфер півзахисника ПСЖ.

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