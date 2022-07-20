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Салах та Мане поборються за приз найкращому гравцю сезону Африки

Сьогодні 14:43 56 0
Церемонія вручення нагород CAF Awards 2022 відбудеться 21 липня
Салах та Мане поборються за приз найкращому гравцю сезону Африки
#Едуар Менді, #Садіо Мане, #Мохаммед Салах

Джерело - CAF.

Конфедерація африканського футболу опублікувала остаточний перелік номінантів на приз гравцю року.

Про це повідомляє пресслужба CAF.

На нагороду претендуватимуть вінгери Мохамед Салах (Ліверпуль та Єгипет) та Садіо Мане (Баварія та Сенегал), а також воротар Едуар Менді (Челсі та Сенегал).

На приз найкращому молодому гравцю сезону номіновано Анібаль Межбрі (Манчестер Юнайтед та Туніс), Карім Конате (Зальцбург та Кот-д'Івуар) та Пап Матар Сарр (Тоттенхем та Сенегал).

На нагороду найкращому тренеру претендують Аліу Сіссе (збірна Сенегалу), Карлуш Кейруш (збірна Єгипту) та Валід Редрагі (Відад).

За звання збірної року змагатимуться команди Камеруну, Єгипту та Сенегалу.

Переможців буде визначено в результаті голосування технічного комітету конфедерації, журналістів, головних тренерів та капітанів збірних.

Церемонія вручення нагород CAF Awards 2022 відбудеться 21 липня.

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