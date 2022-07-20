Маркевич, Срна та Селезньов зіграють у благодійному матчі

Джерело - Чемпіон.

Збірна легенд футболу зіграє зі збірною зірок шоу-бізнесу в благодійному матчі в підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє Брутальний Футбол.

Матч відбудеться 24 липня, о 17:00 на стадіоні Минай. У матчі візьмуть участь українські та іноземні футболісти, а також представники шоу-бізнесу та медіа. Всі зібрані кошти будуть перераховані на потреби Збройних сил України.

За збірну легенд зіграють: Мирон Маркевич, Ігор Бєланов, Даріо Срна, Руслан Ротань, Владислав Ващук, Андрій Русол, Євген Селезньов, Артем Федецький, Тарас Михалик, Василь Кобін, Валентин Слюсар, Адріан Пуканич та Михайло Кополовець.

За команду зірок зіграють: Олександр Педан, Ігор Ласточкін, Андрій Бєдняков, Міка Фаталов, Alekseev, Артем Пивоваров, Степан Казанін, Фоззі, Григорій Решетник, Ігор Циганик, Костя Трембовецький, Євген Янович, Олександр Денисов, Вася Брутальний, Вадим Олійник, Тamerlan, Артем Гагарін, Влад Шевченко та Любомир Левицький.

Трансляція благодійного поєдинку буде на телеканалі 2+2 та ютуб каналі FootballHub.