Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо - аутсайдер у двобої 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Фенербахче.
Перемогу Динамо в домашньому поєдинку, який відбудеться в Польщі 20 липня, фахівці Parimatch оцінюють коефіцієнтом 2,6. Такий самий коефіцієнт і на звитягу стамбульського гранда. Нічия - 3,6.
Що стосується виходу в третій раунд, тут справи підопічних Луческу ще гірші: прохід Динамо - 2,2, Фенербахче - 1,67.
Важливо
- Текстова онлайн-трансляція на нашому сайті;
- Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine;
- Динамо прийме Фенербахче на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля в Лодзі;
- Переможець двоматчевого протистояння Динамо - Фенербахче зіграє в третьому раунді кваліфікації, програвший - у третьому кваліфай раунді Ліги Європи;
- Суперники зіграють між собою вп'яте. На груповому етапі ЛЧ сезону 2008/09. Вдома кияни перемогли з рахунком 1:0, а на виїзді зіграли 0:0. Також Динамо вибивало Фенербахче з третього раунду відбору ЛЧ сезону 2006/07 - 3:1 в Україні та 2:2 в Туреччині.