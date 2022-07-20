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Букмекери не вірять у перемогу Динамо над Фенербахче в кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 16:51 1107 0
Букмекери не вірять у перемогу Динамо над Фенербахче в кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо - аутсайдер у двобої 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Фенербахче.

Перемогу Динамо в домашньому поєдинку, який відбудеться в Польщі 20 липня, фахівці Parimatch оцінюють коефіцієнтом 2,6. Такий самий коефіцієнт і на звитягу стамбульського гранда. Нічия - 3,6.

Що стосується виходу в третій раунд, тут справи підопічних Луческу ще гірші: прохід Динамо - 2,2, Фенербахче - 1,67.

Важливо

  • Текстова онлайн-трансляція на нашому сайті;
  • Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine;
  • Динамо прийме Фенербахче на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля в Лодзі;
  • Переможець двоматчевого протистояння Динамо - Фенербахче зіграє в третьому раунді кваліфікації, програвший - у третьому кваліфай раунді Ліги Європи;
  • Суперники зіграють між собою вп'яте. На груповому етапі ЛЧ сезону 2008/09. Вдома кияни перемогли з рахунком 1:0, а на виїзді зіграли 0:0. Також Динамо вибивало Фенербахче з третього раунду відбору ЛЧ сезону 2006/07 - 3:1 в Україні та 2:2 в Туреччині.

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