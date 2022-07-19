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Ювентус підписав найкращого захисника сезону Серії А

Сьогодні 19:11 240 0
Глейсон Бремер став гравцем Ювентуса
Ювентус підписав найкращого захисника сезону Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Бремер

Джерело - Чемпіон.

Захисник Торіно Глейсон Бремер перейшов у Ювентус.

Про це повдіомляє журналіст Фабріціо Романо.

Торіно заробить на трансфері 40 мільйонів євро + бонуси. Також вже є домовленість і з самим гравцем. Він отримуватиме понад 5 млн євро на рік.

Відзначимо, що бразильський центрбек був визнаний найкращим захисником Серії А за підсумками сезону 2021/22.

Минулого сезону Бремер провів у складі Торіно 33 матчі, в яких забив три голи та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, Мхітарян підписав контракт з Інтером.

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