Зінченко сьогодні може відправитися на медогляд в Арсенал

Українець покине тренувальний табір Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Трансфер півзахисника Олександра Зінченка з Манчестер Сіті в Арсенал знаходиться на завершальній стадії.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сьогодні українець може покинути розташування манчестерської команди та відправитися на медогляд в Арсенал.

Перша та друга частини проходження медичного обстеження попередньо заплановані до кінця поточного тижня.