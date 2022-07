Зінченко сьогодні може відправитися на медогляд в Арсенал

Трансфер півзахисника Олександра Зінченка з Манчестер Сіті в Арсенал знаходиться на завершальній стадії.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сьогодні українець може покинути розташування манчестерської команди та відправитися на медогляд в Арсенал.

Перша та друга частини проходження медичного обстеження попередньо заплановані до кінця поточного тижня.

Arsenal are planning for next steps to unveil Oleksandr Zinchenko as new signing. He could leave Manchester City camp later today, in order to join Arsenal and complete medical tests. ⚪️🔴 #AFC



First and second part of Zinchenko’s medical will take place this week.