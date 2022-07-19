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Зінченко сьогодні може відправитися на медогляд в Арсенал

Сьогодні 14:32 290 0
Українець покине тренувальний табір Манчестер Сіті
Зінченко сьогодні може відправитися на медогляд в Арсенал
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Трансфер півзахисника Олександра Зінченка з Манчестер Сіті в Арсенал знаходиться на завершальній стадії.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сьогодні українець може покинути розташування манчестерської команди та відправитися на медогляд в Арсенал.

Перша та друга частини проходження медичного обстеження попередньо заплановані до кінця поточного тижня.

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