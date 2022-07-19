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Інтернасьйонал має намір зберегти де Пену

Сьогодні 12:17 233 0
Бразильський клуб має намір продовжити контракт
Інтернасьйонал має намір зберегти де Пену
#Динамо Київ, #Інтернасьйонал, #Корінтіанс, #Карлос Де Пена, #Клуб Америка

Джерело - Чемпіон.

Інтернасьйонал веде переговори з колишнім вінгером Динамо Карлосом де Пеною.

Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло.

Бразильський клуб має намір продовжити контракт, який завершується у кінці року та містить опцію пролонгації до кінця грудня 2023-го.

Інтерес до 30-річного уругвайця виявляють Корінтіанс та Америка з Мексики. Вони хотіли б підписати його вільним агентом найближчої зими.

Нагадаємо, Де Пена зворушливо попрощався з Динамо.

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