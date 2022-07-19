Бразильський клуб має намір продовжити контракт

Джерело - Чемпіон.

Інтернасьйонал веде переговори з колишнім вінгером Динамо Карлосом де Пеною.

Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло.

Бразильський клуб має намір продовжити контракт, який завершується у кінці року та містить опцію пролонгації до кінця грудня 2023-го.

Інтерес до 30-річного уругвайця виявляють Корінтіанс та Америка з Мексики. Вони хотіли б підписати його вільним агентом найближчої зими.

🚨Inter 🇧🇷 abrió negociaciones para renovarle el contrato al 🇺🇾 Carlos de Pena, cuyo vínculo acaba a fin de año.

*⃣Corinthians y América de México se han interesado en su situación para ficharlo como agente libre para 2023. — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 18, 2022

Нагадаємо, Де Пена зворушливо попрощався з Динамо.