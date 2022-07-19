Тен Гаг: Роналду - абсолютний топфутболіст у нашій команді

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду є важливим для команди.

Про це заявив новий наставник МЮ Ерік тен Гаг.

"Я висунув свої вимоги. Ми хочемо грати певним чином. Топфутболіст може зробити свій внесок, і Роналду – абсолютний топфутболіст у нашій команді. Кріштіану здатний на це. За свою кар'єру він показав усе".

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"Наявні гравці диктують те, як ви дієте. Особливо ті, які забивають голи, бо вони є дуже важливими для команди. Ви будуєте свій колектив довкола них. У нас є футболісти, що забивають, і перші два матчі вже показали це", - сказав тен Гаг.