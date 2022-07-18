Родіон Плакса став гравцем Чорноморця

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець підписав контракт з півзахисником Родіоном Плаксою.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

20-річний футболіст до цього виступав за Маріуполь. Після початку повномасштабної російської агресії росії він разом із сестрою провів у місті місяць без води, газу та електрики. Після цього вони змогли виїхати у Бердянськ. Зараз гравець знаходиться в Одесі.

В минулому сезоні Плакса провів 5 матчів за Маріуполь в УПЛ і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Львів хоче підписати ексзахисника Чорноморця.