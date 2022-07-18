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Ярмоленко пояснив перехід в Аль-Айн

Сьогодні 20:50 440 0
Андрій Ярмоленко розповів, чому обрав арабський Аль-Айн для продовження своєї кар'єри.
Ярмоленко пояснив перехід в Аль-Айн
#Аль-Айн, #Вест Гем, #Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко пояснив, чому не повернувся у Динамо.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Вацко On Air. 

"Для мене це було одне з найважчих рішень в житті. Десь два тижні я сидів і думав, чи повертатися додому, чи ні. Щось всередині мене казало, що я повинен повернутися, але здоровий глузд мені підказував, що невідомо, чи буде чемпіонат України. Так, я бачив, що поставили дати. Але де цей чемпіонат буде: в Україні, в Польщі чи ще десь? Незрозуміло. Як і те, яким буде рівень цього чемпіонату.

Одна справа - повернутися додому, до Києва, де будуть вболівальники. Тоді я, звісно, навіть не думав би. Після завершення контракту з Вест Гемом я б уже на наступний день стукав у двері кабінету президентів. Але зараз така ситуація, що я не бачу стабільності.

Найголовніший момент - це момент моїх дітей. Я не знаю, де буде базуватися моя команда, що мені робити з моєю родиною. Я не та людина, яка зробила дітей і відправила їх кудись навчатися. Так, звісно, фінанси є, і можна відправити їх до Лондона чи ще кудись. Але у мене ще діти не в тому віці, щоб їх залишати. Дітям потрібен батько. У мене троє хлопців, яких треба виховувати. Я за них відповідальний.

Тому в першу чергу, коли я робив цей вибір, я дивився на своїх дітей і розумів, що якщо я підпишу контракт з Динамо, то незрозуміло, де я буду, де будуть мої діти, де вони будуть навчатися, як часто я їх буду бачити. Тому мій вибір був чисто сімейний. Я хотів стабільності для своєї родини, щоб моя родина була зі мною.

По-друге, я дивився на футбольні речі. Щоб я знав, що завтра у мене буде тренування, що мені не треба буде добиратися на гру 15 годин на поїзді чи на автобусі, що я знаю, що буде чемпіонат, знаю дати матчів. Мені, звісно, хочеться додому, але важко говорити про футбол, коли в країні такі речі кояться", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Луческу виступав проти підписання Ярмоленка.

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