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Марсель цікавиться Трубіним

Сьогодні 11:54 217 0
Французи шукають заміну Стівену Манданді
Марсель цікавиться Трубіним
#Марсель, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Score.fr.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін потрапив у сферу інтересів Марселя.

Про це повідомляє Score.fr.

Французький клуб знаходиться в пошуках заміни для Стіва Манданда. 37-річний футболіст перейшов у Ренн на правах вільного агента.

Серед потенційних кандидатів у списку Марселя є воротар Шахтаря Анатолій Трубін. Інші претенденти - Альбан Ляфон (Нант), Поль Бернардоні (Анже), Метт Тернер (Арсенал), Рубен Бланко (Сельта) та Люка Зідан (без клубу).

Нагадаємо, Аякс хоче підписати українського голкіпера.

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