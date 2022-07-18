Французи шукають заміну Стівену Манданді

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін потрапив у сферу інтересів Марселя.

Про це повідомляє Score.fr.

Французький клуб знаходиться в пошуках заміни для Стіва Манданда. 37-річний футболіст перейшов у Ренн на правах вільного агента.

Серед потенційних кандидатів у списку Марселя є воротар Шахтаря Анатолій Трубін. Інші претенденти - Альбан Ляфон (Нант), Поль Бернардоні (Анже), Метт Тернер (Арсенал), Рубен Бланко (Сельта) та Люка Зідан (без клубу).

Нагадаємо, Аякс хоче підписати українського голкіпера.