Перкінс приєднається до павичів

Джерело - Чемпіон.

Юний нападник Сонні Перкінс, у якого завершився контракт із Вест Гемом цього літа, приєднається до іншого клубу англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

18-річний англієць перейде в Лідс Юнайтед.

Сторони погодили всі умови переходу, а про трансфер незабаром буде оголошено офіційно.

English midfielder Sonny Perkins has just signed contract and completed medical tests as new Leeds United player, done deal. ⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #LUFC



Perkins leaves West Ham and joins Leeds, the agreement is completed and will be announced very soon. pic.twitter.com/17vRfsVFoF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022

Минулого сезону Перкінс виступав за молодіжні команди Вест Гема, провівши у всіх турнірах 29 матчів, забивши 14 голів і віддав 2 асисти.

Раніше Барселона оголосила про домовленість із Лідсом по трансферу Рафіньї.