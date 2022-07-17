Джерело - Чемпіон.
Юний нападник Сонні Перкінс, у якого завершився контракт із Вест Гемом цього літа, приєднається до іншого клубу англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
18-річний англієць перейде в Лідс Юнайтед.
Сторони погодили всі умови переходу, а про трансфер незабаром буде оголошено офіційно.
English midfielder Sonny Perkins has just signed contract and completed medical tests as new Leeds United player, done deal. ⚪️🏴 #LUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022
Perkins leaves West Ham and joins Leeds, the agreement is completed and will be announced very soon. pic.twitter.com/17vRfsVFoF
Минулого сезону Перкінс виступав за молодіжні команди Вест Гема, провівши у всіх турнірах 29 матчів, забивши 14 голів і віддав 2 асисти.
Раніше Барселона оголосила про домовленість із Лідсом по трансферу Рафіньї.