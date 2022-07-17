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Лідс підпише нападника Вест Гема

Сьогодні 16:54 81 0
Перкінс приєднається до павичів
Лідс підпише нападника Вест Гема
#Вест Гем, #Лідс

Джерело - Чемпіон.

Юний нападник Сонні Перкінс, у якого завершився контракт із Вест Гемом цього літа, приєднається до іншого клубу англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

18-річний англієць перейде в Лідс Юнайтед.

Сторони погодили всі умови переходу, а про трансфер незабаром буде оголошено офіційно.

Минулого сезону Перкінс виступав за молодіжні команди Вест Гема, провівши у всіх турнірах 29 матчів, забивши 14 голів і віддав 2 асисти.

Раніше Барселона оголосила про домовленість із Лідсом по трансферу Рафіньї.

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