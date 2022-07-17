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Житлобуд-1 та Восход пропустять сезон

Сьогодні 16:40 253 0
12 команд зіграють за стандартною схемою у два кола
Житлобуд-1 та Восход пропустять сезон

Джерело - УАФ.

Відділ жіночого футболу УАФ та керівники клубів визначили склад учасників вищої ліги.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Старт чемпіонату України з футболу серед жіночих клубів вищої ліги заплановано на 10-11 вересня.

12 команд зіграють за стандартною схемою у два кола.

Житлобуд-1 (Харків) та Восход (Стара Маячка, Херсонська обл.) не будуть брати участь у наступному розіграші чемпіонату України через складну ситуацію в цих регіонах, пов’язану з війною. У підсумку вирішено зберегти за цими клубами місце у вищій лізі на сезон-2023/2024.

Склад учасників вищої ліги чемпіонату України сезону-2022/2023:

1. Атекс (Київ) 2. Верес (Рівне) 3. Динамо (Київ) 4. Дніпро-1 (Дніпро) 5. Житлобуд-2 (Харків) 6. ЕМС-Поділля (Вінниця) 7. Колос (Ковалівка) 8. Кривбас (Кривий Ріг) 9. Ладомир (Володимир) 10. Маріуполь (Маріуполь) 11. Пантери (Умань) 12. Шахтар (Донецьк).

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