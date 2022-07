Челсі та ПСЖ ведуть переговори про трансфер захисника Преснеля Кімпембе.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонський клуб готовий зробити пропозицію на 45-50 млн. євро. Спочатку ПСЖ просив 60-65 млн. євро.

ПСЖ вважає Кімпембе частиною свого проекту, але його можуть відпустити у разі, якщо надійде гарна пропозиція.

Chelsea and Paris Saint-Germain are in direct talks for Presnel Kimpembé deal. Initial request around €60/65m but Chelsea are prepared to submit €45/50m proposal. Work in progress. 🔵 #CFC



PSG consider Kimpembé part of the project - but he can leave in case of good proposal. pic.twitter.com/7pcV6YWD3q