Мертенс покинув Наполі у якості вільного агента

Найкращий бомбардир Наполі Дріс Мертенс покинув клуб у якості вільного агента.

Про це заявив головний тренер неаполітанців Лучано Спалетті.

"Деякі гравці залишили нас. Це Оспіна, Гулям, Кулібалі, Мертенс, Інсіньє. Інші прибули та дадуть нам новий поштовх, ще більше прийдуть з новим ентузіазмом".

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"Це футбол, але нам не можна втрачати вашу підтримку , тому що вона незамінна і її не можна придбати. Тому залишаймось єдними. Forza Napoli", - сказав Спаллетті.