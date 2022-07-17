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Гюндоган не поїде в тур Манчестер Сіті США через вакцинацію

Сьогодні 12:21 174 0
Німець не повністю вакцинований
Гюндоган не поїде в тур Манчестер Сіті США через вакцинацію
#Гюндоган, #Манчестер Сіті

Джерело - The Telegraph.

Ілкай Гюндоган не поїде в тур Манчестер Сіті до США через невідповідний статус вакцинації.

Про це повідомляє The Telegraph.

Півзахисник отримав лише одну дозу вакцини від коронавірусу, а тому в США він не вважається повністю вакцинованим.

Гюндоган перехворів на коронавірус у вересні 2020 року, а першу дозу вакцини зробив минулого літа. У такій ситуації у Німеччині людей вважають повністю вакцинованими.

Іноземці, які прибувають до США, мають бути двічі вакциновані від ковіда.

Гюндоган планував зробити другу вакцину, щоб поїхати до США, але знову заразився ковідом минулого місяця. Лікарі порадили Ілкаю почекати три місяці, перш ніж робити щеплення.

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