Мадридці отримають 50% від перепродажу гравця

Джерело - Чемпіон.

Вінгер мадридського Реала Такефуса Кубо близький до переходу в Реал Сосьєдад.

Про це повідомляє El Chiringuito.

"Вершкові" отримають 50% від суми майбутнього перепродажу 21-річного гравця збірної Японії.

Також протягом 5 років у Реала збережеться право зворотного викупу Кубо.

🚨KUBO, ANUNCIO INMINENTE



🇯🇵El jugador japonés del REAL MADRID será nuevo jugador de la REAL SOCIEDAD.



⚪️El club blanco se reserva un 50% de una futura VENTA y el CONTROL del jugador en los próximos 5 años.



Informa @marcosbenito9. pic.twitter.com/KQDFFVsIw8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2022

Нагадаємо, Реал відмовився від літніх трансферів.