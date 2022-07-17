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Реал продасть Кубо в Реал Сосьєдад

Сьогодні 09:33 180 0
Мадридці отримають 50% від перепродажу гравця
Реал продасть Кубо в Реал Сосьєдад
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Такефуса Кубо

Джерело - Чемпіон.

Вінгер мадридського Реала Такефуса Кубо близький до переходу в Реал Сосьєдад.

Про це повідомляє El Chiringuito.

"Вершкові" отримають 50% від суми майбутнього перепродажу 21-річного гравця збірної Японії.

Також протягом 5 років у Реала збережеться право зворотного викупу Кубо.

Нагадаємо, Реал відмовився від літніх трансферів.

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