Джерело - Чемпіон.
Вінгер мадридського Реала Такефуса Кубо близький до переходу в Реал Сосьєдад.
Про це повідомляє El Chiringuito.
"Вершкові" отримають 50% від суми майбутнього перепродажу 21-річного гравця збірної Японії.
Також протягом 5 років у Реала збережеться право зворотного викупу Кубо.
🚨KUBO, ANUNCIO INMINENTE— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2022
🇯🇵El jugador japonés del REAL MADRID será nuevo jugador de la REAL SOCIEDAD.
⚪️El club blanco se reserva un 50% de una futura VENTA y el CONTROL del jugador en los próximos 5 años.
Informa @marcosbenito9. pic.twitter.com/KQDFFVsIw8
Нагадаємо, Реал відмовився від літніх трансферів.