Стало відомо, скільки Левандовський зароблятиме в Барселоні

Поляк пішов на значне зниження окладу заради переходу

Джерело - Чемпіон.

Зарплата 33-річного Роберта Левандовського у Барселоні становитиме близько 9 мільйонів євро за сезон після сплати податків.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Контракт із Левандовським підпишуть у неділю, 17 липня. Баварія виручить із продажу гравця 45 мільйонів євро + 5 млн передбачено як бонуси.

Зазначимо, у стані мюнхенців поляк отримував понад 20 млн. євро без вирахування податків.

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Нагадаємо, Левандовський виступав за Баварію з 2014 року. За цей час поляк вісім разів виграв Бундеслігу, тричі ставав переможцем Кубка Німеччини, п'ять разів перемагав із командою у Суперкубку Німеччини, а також виграв Лігу чемпіонів.

Раніше Баварія підтвердила перехід Левандовського до Барселони.