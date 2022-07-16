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Хаві не взяв п'ять футболістів на збори Барселони

Сьогодні 14:38 343 0
Стала відома заявка Барселони
Хаві не взяв п'ять футболістів на збори Барселони
Фото - gettyimages
#Барселона, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Барселони на чолі з Хаві оголосив список футболістів, які відправляться в США на передсезонне турне.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

У заявці команди відсутні нападник Мартін Брейтвейт, голкіпер Нето, півзахисник Рікі Пуч та захисники Самюель Умтіті й Оскар Мінгеса. За інформацією Фабріціо Романо, у клубі на них не розраховують та працюють над їхнім продажем.

У списку є хавбек Френкі де Йонг. Була інформація, що каталонці вже домовилися з МЮ щодо трансферу нідерландця, але сам футболіст не бажає переїжджати в Манчестер.

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Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

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