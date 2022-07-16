Олександрія - Кривбас 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Олександрія зіграла внічию з Кривбасом у контрольному матчі.
Гра завершилась з рахунком 1:1.
Контрольний матч
Олександрія - Кривбас 1:1 (1:0)
Голи: 1 :0 - 37 Устименко, 1:1 - 87 Недольський, 87
Олександрія (стартовий склад): Олег Білик, Денис Мірошниченко, Максим Дячук, Олександр Мартинюк, Владислав Бабогло, Олександр Демченко, Сергій Рибалка, Максим Третьяков (к), Еміль Мустафаєв, Артем Шулянський, Данило Сухоручко.
На заміни виходили: Валентин Горох, Віталій Костишин, Андрій Цуріков, Олег Кожушко, Максим Цвіренко, Олександр Мельник, Богдан Білошевський, Кирило Дришлюк, Юрій Копина, Артур Авагімян, Владислав Калітвінцев, Ярослав Недольський, Богдан Кобзар.
Кривбас: Богдан Сарнавський (к) (Андрій Кліщук, 46), Євген Опанасенко (Денис Шевченко, 46), Віталій Вернидуб (Гліб Попчук, 46), Іван Зотько (Дмитро Чудак, 46), Тимур Стецьков (Максим Мисляй, 46; новачок, 71), Дмитро Семенов (В’ячеслав Рябов, 46), Максим Задерака (Тимур Кораблін, 46), Дмитро Хомченовський (Олексій Хобленко, 46), Микита Татарков (Ярослав Гопкало, 46; Євген Ніколашин, 71), Андрій Понєдєльнік (новачок, 46), Денис Устименко (Роман Дебелко, 46).