Барселона узгодила трансфер Левандовського

Левандовський перейде у Барселону вже у вікенд

Джерело - Чемпіон.

Баварія прийняла остаточну пропозицію Барселони щодо трансферу форварда Роберта Левандовського.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони вже уклали угоду. 33-річний Роберт у п'ятницю, 15 липня, попросив Баварію відпустити його, і вже цього вікенду польський форвард стане гравцем Барселони.

Сума трансферу складе 50 млн євро. Очікується, що контракт польського форварда діятиме до 2025 року. Минулого сезону Роберт за Баварію провів 46 матчів та забив 50 голів, якщо враховувати усі турніри.

Нагадаємо, Левандовський повернувся у Мюнхен.