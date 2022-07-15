Захисник Динамо близький до переходу у Пюнік

Українець весною тренувався разом з Боруссією

Джерело - Sport Arena.

Захисник Динамо Алан Ауссі близький до підписання контракту з Пюніком.

Про це повідомляє Sport Arena.

21-річний Ауссі перейшов в Динамо у 2018 році. Перебуваючи у складі дубля киян, захисник вирушав в оренду в Слован та Торпедо-БелАЗ.

У січні 2022 року Ауссі перейшов на правах оренди у Верес. Однак не зміг зіграти жодного поєдинку за рівненський клуб через вторгнення росіян.

Згодом Боруссія Дортмунд прийняла захисника на час війни і надала можливість тренуватися на своїй базі. Ауссі зіграв за дортмундців у благодійному матчі проти Динамо.

Пюнік очолює екстренер кам’янської Сталі та ПФК Львів Егіше Мелікян. За вірменську команду виступають два українці – захисники Антон Братков та Сергій Вакуленко.

Раніше Пюнік переграв Клуж у кваліфікації Ліги чемпіонів.