Ярмолюк був за крок до трансферу в Андерлехт

Український півзахисник Єгор Ярмолюк викликав зацікавленість з боку Андерлехта перед переходом у Брентфорд.

Про це заявив агент футболіста Антон Астаф’єв.

"У нас був не просто інтерес, а конкретна пропозиція від футбольного клубу Андерлехт. Ми спілкувались з керівництвом та головним тренером Венсаном Компані, котрий очолював тоді команду.

На жаль, після завершення сезону його замінили. Я не знаю, мабуть, якісь їхні особисті моменти. Але, перед усім, це було бажання головного тренера й інтерес Компані, бачити у себе в команді Ярмолюка.

Вони сильно хотіли бачити українця в основній команді, розраховували на нього. Усе до цього йшло, аби Ярмолюк перейшов у Андерлехт, ми були буквально за крок до трансферу, якби не зміна головного тренера. Тому, на жаль, угода зірвалась в останню мить.

Ми проробили дуже великий обсяг роботи, спілкувались з Андерлехтом протягом минулого року. Можливо й більше, вони ретельно вивчали Єгора, дивились його ігри за Дніпро-1, молодіжні збірні України. Зараз можу побажати лише успіхів Єгору, він насправді великий талант, у нього все обов’язково вийде в Англії", - сказав Астаф’єв.