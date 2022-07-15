Манчестер Юнайтед підписав Еріксена

Данець підписав контракт на три роки

Джерело - Чемпіон.

30-річний хавбек Крістіан Еріксен став гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Данець підписав контракт на три роки і дістався манкуніанцям безкоштовно - влітку в Еріксена закінчився контракт із Брентфордом.

На Євро-2020 Крістіан Еріксен пережив зупинку серця під час матчу проти Фінляндії. Після курсу лікування данець покинув Інтер, оскільки медичний протокол Серії А не дозволяє виходити на поле футболістам із серцевим стимулятором.

Минулого сезону Еріксен зіграв 11 матчів за Брентфорд, у яких забив 1 м'яч. Всього на рахунку Еріксена 237 матчів в АПЛ, у яких він забив 52 м'ячі та зробив 71 гольову передачу.

Нагадаємо Челсі може перехопити де Йонга в Манчестер Юнайтед.