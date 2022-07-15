Манчестер Юнайтед підписав Еріксена

Джерело - Чемпіон.
30-річний хавбек Крістіан Еріксен став гравцем Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Данець підписав контракт на три роки і дістався манкуніанцям безкоштовно - влітку в Еріксена закінчився контракт із Брентфордом.
На Євро-2020 Крістіан Еріксен пережив зупинку серця під час матчу проти Фінляндії. Після курсу лікування данець покинув Інтер, оскільки медичний протокол Серії А не дозволяє виходити на поле футболістам із серцевим стимулятором.
Christian Eriksen is a RED! ✍️🔴#MUFC || @ChrisEriksen8— Manchester United (@ManUtd) July 15, 2022
Минулого сезону Еріксен зіграв 11 матчів за Брентфорд, у яких забив 1 м'яч. Всього на рахунку Еріксена 237 матчів в АПЛ, у яких він забив 52 м'ячі та зробив 71 гольову передачу.
Нагадаємо Челсі може перехопити де Йонга в Манчестер Юнайтед.