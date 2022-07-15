Шахтар обрав стадіон для матчів єврокубків

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар проводитиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів у Польщі.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Гірники прийматимуть суперників у Варшаві на Стадіоні Війська Польського, який є ареною столичної "Легії".
Суперники донецького клубу стануть відомі 25 серпня.
За орендною домовленістю клубів власники сезонних абонементів на домашні матчі Легії сезону-2022/23 зможуть скористатися своїм пріоритетним правом придбання квитків на ігри Ліги чемпіонів.
5% виторгу від продажу квитків буде передано до Legia Foundation, який від початку повномасштабного вторгнення РФ займається структурною допомогою постраждалим від війни.
Стадіон Війська Польського розрахований на близько 30 000 глядачів.