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Шахтар обрав стадіон для матчів єврокубків

Сьогодні 13:24 715 0
Шахтар домашні матчі Ліги чемпіонів гратиме у Варшаві
Шахтар обрав стадіон для матчів єврокубків
#Ліга чемпіонів, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар проводитиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів у Польщі.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Гірники прийматимуть суперників у Варшаві на Стадіоні Війська Польського, який є ареною столичної "Легії".

Суперники донецького клубу стануть відомі 25 серпня. 

За орендною домовленістю клубів власники сезонних абонементів на домашні матчі Легії сезону-2022/23 зможуть скористатися своїм пріоритетним правом придбання квитків на ігри Ліги чемпіонів.

5% виторгу від продажу квитків буде передано до Legia Foundation, який від початку повномасштабного вторгнення РФ займається структурною допомогою постраждалим від війни.

Стадіон Війська Польського розрахований на близько 30 000 глядачів. 

Раніше Шахтар оголосив про призначення головного тренера.

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