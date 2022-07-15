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Директор Брентфорда оцінив трансфер Ярмолюка

Сьогодні 09:10 496 0
Філ Джайлз з оптимізмом прокоментував підписання хавбека СК Дніпро-1 Єгора Ярмолюка.
Директор Брентфорда оцінив трансфер Ярмолюка
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Футбольні трансфери, #Ярмолюк

Джерело - brentfordfc.com.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк додасть Брентфорду сили та динаміки у грі.

Про це розповів директор англійського клубу Філ Джайлз.

"Єгор – гравець з дуже високим потенціалом, і ми раді вітати його у Брентфорді. Він справді прогресивний півзахисник, який також може грати ще вище. Він може створювати, асистувати та технічно дуже гарний. Він додасть команді динаміки, а також багато сили.

Він приїхав до нас у дуже важкий період для України, і ми тут, щоби підтримувати його всіма можливими способами, на полі та за його межами. Ми допоможемо йому покращити свою англійську протягом певного часу, але в першу чергу ми повинні зробити все, щоб він відчував себе причетним до клубу, і переконатися, що він добре освоїться", – розповів Джайлз.

Нагадаємо, Ярмолюк став гравцем англійського Брентфорда.

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