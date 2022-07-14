Йовичевич: Це абсолютний привілей – бути тренером Шахтаря

Новий головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич готовий прогресувати разом з командою.

Про це розповів сам хорватський фахівець.

"Коли тебе запрошує такий гранд – це дуже приємно і це гарна ситуація для того, щоб прогресувати, грати на максимальній сцені, так би мовити, та представляти український футбол у Лізі чемпіонів.

У такий непростий час, який наразі переживає Україна, коли українські солдати б’ються за всіх нас, за нашу свободу, що ми маємо зробити – презентувати на великій футбольній сцені, у Лізі чемпіонів, найкраще, що можемо. Тому ми пишаємось і щодня працюватимемо. Це той виклик, який рухає мене вперед.

Це абсолютний привілей – бути тренером Шахтаря. Почитав зараз статистику: протягом останніх 14 років клуб 13 разів виступав у Лізі чемпіонів. Я не знаю жодного клубу, окрім Барселони, Реала та ще, може, кількох, який мав би таку статистику. Тому кажу іще раз: величезний привілей – працювати саме тут", – розповів Йовичевич.