Циганков: росія - країна терорист

Півзахисник Динамо Віктор Циганков відреагував на російський ракетний удар по Вінниці.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Рідна Вінниця. Мирне, спокійне місто, де я зростав. Це мій дім. Сьогодні тут гинуть люди та палають у вогні зруйновані рашистськими ракетами будівлі. Вбиті діти. Що вам зробили діти, які тільки починають пізнавати життя?

І це не тільки про Вінницю, а й про кожне місто нашої країни. Невже Європа та увесь світ вважає, що це стосується тільки нас, українців? Допоки наша нація не здається, ви у безпеці. Але якщо їх не зупинити, тоді ви будете наступні. росія - країна терорист і вони мають бути зупинені!", - написав Циганков.