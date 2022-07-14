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Циганков: росія - країна терорист

Сьогодні 16:29 242 0
Циганков: росія - країна терорист
#Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков відреагував на російський ракетний удар по Вінниці.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Рідна Вінниця. Мирне, спокійне місто, де я зростав. Це мій дім. Сьогодні тут гинуть люди та палають у вогні зруйновані рашистськими ракетами будівлі. Вбиті діти. Що вам зробили діти, які тільки починають пізнавати життя?

І це не тільки про Вінницю, а й про кожне місто нашої країни. Невже Європа та увесь світ вважає, що це стосується тільки нас, українців? Допоки наша нація не здається, ви у безпеці. Але якщо їх не зупинити, тоді ви будете наступні. росія - країна терорист і вони мають бути зупинені!", - написав Циганков.

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Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

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