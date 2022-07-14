Шахтар проведе спаринг із Фортуною

Джерело - sport.ua.
Донецький Шахтар досяг угоди про проведення товариського матчу з Фортуною з нідерландського міста Сіттард.
Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.
Зустріч відбудеться 22 липня о 18:00 за місцевим часом.
Спаринг буде в рамках тренувального збору Шахтаря, проведення якого заплановано з 14 по 30 липня.
Раніше повідомлялося, що Шахтар на зборі в Нідерландах зіграє проти Аякса, а всього у гірників заплановано три спаринги.
Нагадаємо, що сьогодні донецький Шахтар очолив Ігор Йовічевич.