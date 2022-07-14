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Шахтар проведе спаринг із Фортуною

Сьогодні 11:40 263 0
Матч відбудеться у рамках тренувального збору у Нідерландах
Шахтар проведе спаринг із Фортуною
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

Донецький Шахтар досяг угоди про проведення товариського матчу з Фортуною з нідерландського міста Сіттард.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Зустріч відбудеться 22 липня о 18:00 за місцевим часом.

Спаринг буде в рамках тренувального збору Шахтаря, проведення якого заплановано з 14 по 30 липня.

Раніше повідомлялося, що Шахтар на зборі в Нідерландах зіграє проти Аякса, а всього у гірників заплановано три спаринги.

Нагадаємо, що сьогодні донецький Шахтар очолив Ігор Йовічевич.

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