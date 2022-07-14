Шахтар проведе спаринг із Фортуною

Матч відбудеться у рамках тренувального збору у Нідерландах

Донецький Шахтар досяг угоди про проведення товариського матчу з Фортуною з нідерландського міста Сіттард.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Зустріч відбудеться 22 липня о 18:00 за місцевим часом.

Спаринг буде в рамках тренувального збору Шахтаря, проведення якого заплановано з 14 по 30 липня.

Раніше повідомлялося, що Шахтар на зборі в Нідерландах зіграє проти Аякса, а всього у гірників заплановано три спаринги.

Нагадаємо, що сьогодні донецький Шахтар очолив Ігор Йовічевич.