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Зоря розгромила польський клуб у контрольному матчі

Вчора 21:24 344 0
Зоря розгромила польський клуб у контрольному матчі
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 липня, луганська Зоря впевнено перемогла польську Легіоновію.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Нагадаємо, що у попередньому спарингу Зоря програла Легії (1:2).

Контрольний матч
13 липня

Легіоновія (Легіоново, Польща) - Зоря (Луганськ, Україна) 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 1 Снурніцин, 1:1 - 5 ? (пен), 1:2 - 43 Луньов, 1:3 - 52 Чурко, 1:4 - 66 Безбородько.

Зоря 1 тайм: 53. Дмитро Мацапура (гк), 77. Олег Данченко, 32. Максим Імереков, 74. Ігор Снурніцин, 38. Максим Сміян, 29. Єгор Назарина, 14. Максим Хлань, 68. Крістіан, 8. Максим Луньов, 9. Дмитро Мишньов, 11. Олександр Гладкий.

Зоря 2 тайм: 1. Олександр Сапутін (гк), 2. Даніл Скорко (91. Даниїл Алефіренко 77), 44. Арсеній Батагов (4. Юрій Дудник 85), 16. Назар Байрук (27. Тимофій Сухар 77), 19. Ахмед Алібеков, 6. Максим Казаков, 17. Денис Нагнойний, 3. Ярослав Кисіль (24. Абдулла Абдуллаєв, 77), 18. Юрій Тлумак, 20. В'ячеслав Чурко, 37. Денис Безбородько.

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