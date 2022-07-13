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Колос оголосив про підписання нових угод з чотирма гравцями

Сьогодні 17:55 255 0
Колос оголосив про підписання нових угод з чотирма гравцями
#Колос

Джерело - ФК Колос.

Колос підписав нові угоди з молодими футболістами Олексієм Друі, В'ячеславом Ставничим, Олегом Криворучком та Владиславом Канаєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Друі Олексій (30.03.2003) - воротар. Зріст - 190 см, вага - 80 кг

Ставничий В’ячеслав (21.07.2003) - захисник. Зріст - 189 см, вага - 74 кг

Криворучко Олег (10.11.2004) - півзахисник. Зріст - 184 см, вага - 72 кг

Канаєв Владислав (25.02.2004) - захисник. Зріст - 183 см, вага - 74 кг.

Усі хлопці зараз залучаються до тренувального процесу першої команди та були задіяні тренерським штабом Колосу на зимових зборах в Туреччині. 

Раніше Колос передав Нацполіції автомобіль.

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