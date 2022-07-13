Тренер Ліона оцінив матчі з Динамо

Джерело - tribuna.com.
Динамо показало хороший рівень гри у матчах проти Ліона.
Про це розповів головний тренер французького клубу Петер Бош.
"Я завжди прошу від своїх гравців інтенсивності в матчах. І ми побачили це вчора, особливо у другій грі.
Ми грали проти хорошої команди, яка змагається за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів.
Рівень другої зустрічі був хороший, це те, що я хочу бачити. Ми побачили, що можемо це зробити. Фізично ми можемо грати 60 хвилин на найвищому рівні", - сказав Бош.
Нагадаємо, у першому матчі перемогу здобули гравці київського клубу (3:1), другий матч виграли господарі поля (3:0).