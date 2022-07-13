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Тренер Ліона оцінив матчі з Динамо

Сьогодні 11:11 526 0
Петер Бош прокоментував товариські матчі з Динамо (1:3, 3:0)
Тренер Ліона оцінив матчі з Динамо
#Динамо Київ, #Ліон

Джерело - tribuna.com.

Динамо показало хороший рівень гри у матчах проти Ліона.

Про це розповів головний тренер французького клубу Петер Бош.

"Я завжди прошу від своїх гравців інтенсивності в матчах. І ми побачили це вчора, особливо у другій грі.

Ми грали проти хорошої команди, яка змагається за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів.

Рівень другої зустрічі був хороший, це те, що я хочу бачити. Ми побачили, що можемо це зробити. Фізично ми можемо грати 60 хвилин на найвищому рівні", - сказав Бош.

Нагадаємо, у першому матчі перемогу здобули гравці київського клубу (3:1), другий матч виграли господарі поля (3:0).

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