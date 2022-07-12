Джерело - Чемпіон.

У власника Металіста Олександра Ярославського статус свідка у справі про смертельне лютневе ДТП.

Про це повідомляє журналіст Української правди Михайло Ткач.

"Наразі у бізнесмена статус свідок у справі про смертельне лютневе ДТП. Він перебуває на ПП Малий Березник. По Ярославському стояла позначка "інформування на в‘їзд", тому на в’їзді до нього виникли питання".

Актуально: Ярославський повертається в Україну