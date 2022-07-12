Джерело - Чемпіон.
У власника Металіста Олександра Ярославського статус свідка у справі про смертельне лютневе ДТП.
Про це повідомляє журналіст Української правди Михайло Ткач.
"Наразі у бізнесмена статус свідок у справі про смертельне лютневе ДТП. Він перебуває на ПП Малий Березник. По Ярославському стояла позначка "інформування на в‘їзд", тому на в’їзді до нього виникли питання".
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"Наразі джерела у Офісі Генпрокурорки кажуть, що бізнесмену підготовлені повістки на виклик на 18,19 і 20 липня. На Ярославського очікує аналіз ДНК і допит", - написав Ткач.