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Журналіст УП: Ярославському підготовлені повістки від Генпрокуратури

Сьогодні 17:50 191 0
Журналіст УП: Ярославському підготовлені повістки від Генпрокуратури
#Металіст, #Олександр Ярославський

Джерело - Чемпіон.

У власника Металіста Олександра Ярославського статус свідка у справі про смертельне лютневе ДТП.

Про це повідомляє журналіст Української правди Михайло Ткач.

"Наразі у бізнесмена статус свідок у справі про смертельне лютневе ДТП. Він перебуває на ПП Малий Березник. По Ярославському стояла позначка "інформування на в‘їзд", тому на в’їзді до нього виникли питання".

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"Наразі джерела у Офісі Генпрокурорки кажуть, що бізнесмену підготовлені повістки на виклик на 18,19 і 20 липня. На Ярославського очікує аналіз ДНК і допит", - написав Ткач.

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