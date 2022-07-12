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Ліверпуль презентував нову виїзну форму

Сьогодні 13:55 276 0
Нова форма Ліверпуля на сезон 2022/23
Ліверпуль презентував нову виїзну форму
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль

Джерело - liverpoolfc.com.

Ліверпуль презентував новий комплект виїзної ігрової форми, в якій команда гратиме в новому сезоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Виготовила форму американська компанія Nike.

Новий дизайн натхненний яскравою музичною сценою міста, зокрема роллю основоположника танцювальної музики в 90-х роках.

На звороті футболок цифра 97 та Вічний вогонь в пам’ять про жертв трагедії на Гіллсборо (тисняви на стадіоні в Шеффілді, що трапилася 15 квітня 1989 року та призвела до смерті 97 уболівальників Ліверпуля).

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