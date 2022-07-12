Головне
Став відомий транслятор матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:51 1906
Став відомий наступний суперник Дерев'янченка
Сьогодні 10:10 349
Україна здобула одну медаль у четвертий день Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 08:59 434
Брентфорд домовився про трансфер Ярмолюка
Сьогодні 08:10 766
Колмаков - чемпіон XI Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 08:07 352
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати
Вчора 20:15 721
Під обстрілом загинула чемпіонка України зі спортивних танців
Вчора 18:48 1071
Гутцайт: Чемпіонат України стартує 23 серпня
Вчора 17:58 538
Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі
Вчора 17:39 1318
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Вчора 14:32 6876
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед узгодив з Барселоною трансфер Де Йонга

Сьогодні 14:37 148 0
Френкі де Йонг може змінити клуб
Манчестер Юнайтед узгодив з Барселоною трансфер Де Йонга
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Френкі де Йонг

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг все ще може перейти у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуби ще минулого місяця узгодили трансфер 25-річного голландця. Вони зійшлися на сумі у розмірі 65 млн євро, а ще 20 млн євро як бонуси.

Однак сам футболіст проти переїзду до англійської Прем'єр-ліги і він має намір залишитися в Барселоні, але тоді йому доведеться піти на зниження зарплати, що відзначається як "малоймовірний" сценарій.

Нагадаємо, Роналду ще на сезон залишиться у Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі 1318
Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт, - Вацко Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт, - Вацко 1500
Став відомий транслятор матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів Став відомий транслятор матчів Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 1906
Під обстрілом загинула чемпіонка України зі спортивних танців Під обстрілом загинула чемпіонка України зі спортивних танців 1071
Відео дня: український сумоїст зворушливо похизувався тим, що він українець на Всесвітніх іграх Відео дня: український сумоїст зворушливо похизувався тим, що він українець на Всесвітніх іграх 1006
Ярмоленко не домовився з Динамо про перехід, - ЗМІ Ярмоленко не домовився з Динамо про перехід, - ЗМІ 2417
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7637 1
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7834 1
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 28364
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7791
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245658
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6291