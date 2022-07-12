Манчестер Юнайтед узгодив з Барселоною трансфер Де Йонга

Френкі де Йонг може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг все ще може перейти у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуби ще минулого місяця узгодили трансфер 25-річного голландця. Вони зійшлися на сумі у розмірі 65 млн євро, а ще 20 млн євро як бонуси.

Однак сам футболіст проти переїзду до англійської Прем'єр-ліги і він має намір залишитися в Барселоні, але тоді йому доведеться піти на зниження зарплати, що відзначається як "малоймовірний" сценарій.

Нагадаємо, Роналду ще на сезон залишиться у Манчестер Юнайтед.