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Манчестер Сіті хоче продовжити контракт з Марезом

Сьогодні 09:55 179 0
Марез може отримати новий контракт
Манчестер Сіті хоче продовжити контракт з Марезом
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті хоче зберегти у своєму складі Ріяда Мареза.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Керівництво "містян" веде переговори зі своїм вінгером Ріядом Марезом та обговорює з ним умови продовження нинішньої угоди.

За інформацією джерела, чинний чемпіон Англії має намір зберегти 31-річного алжирця у своїй команді до літа 2025 року.

Минулого сезону Ріяд Марез провів за Манчестер Сіті 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 24 голи та віддав 9 результативних передач. Поточний контракт алжирця із клубом АПЛ розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Стерлінг став гравцем Челсі.

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