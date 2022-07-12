Манчестер Сіті хоче продовжити контракт з Марезом

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті хоче зберегти у своєму складі Ріяда Мареза.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Керівництво "містян" веде переговори зі своїм вінгером Ріядом Марезом та обговорює з ним умови продовження нинішньої угоди.
За інформацією джерела, чинний чемпіон Англії має намір зберегти 31-річного алжирця у своїй команді до літа 2025 року.
Минулого сезону Ріяд Марез провів за Манчестер Сіті 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 24 голи та віддав 9 результативних передач. Поточний контракт алжирця із клубом АПЛ розрахований до літа 2023 року.
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