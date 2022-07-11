Погба повернувся у Ювентус

Погба став гравцем Ювентуса

Ювентус оголосив про підписання півзахисника Поля Погба.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Італійський клуб не розкрив деталі угоди з 29-річним французом.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт розрахований до червня 2026 року. Футболіст зароблятиме 8 мільйонів євро на рік + бонуси після сплати податків. Бонус за підписання склав 2,5 мільйона євро.

Трансфер відбувся на правах вільного агента, оскільки 30 червня сплив контракт Погба з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Ювентус продав Погба у Манчестер Юнайтед 6 років тому за 105 мільйонів євро, а тепер отримає хавбека без компенсації. Це вже друге повернення Поля в Турин – у 2012-му він також переходив з Манчестера вільним агентом.