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Караваєв: Ретельно готуємося до матчів з Фенербахче

Сьогодні 12:58 299 0
Олександр Караваєв поділився очікуваннями від протистояння з турецьким Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА
Караваєв: Ретельно готуємося до матчів з Фенербахче
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фенербахче, #Олександр Караваєв

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо має всі шанси пройти Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів правий захисник киян Олександр Караваєв.

"Не можу сказати, що ми нині готові на сто відсотків, однак уже підходимо до високого рівня фізичної готовності. В останній контрольній грі у Швейцарії Динамо продемонструвало більш злагоджену взаємодію. Ми переносимо на поле те, що відпрацьовуємо на тренуваннях, і з кожним днем набираємо форму...

Подивилися контрольну гру Фенербахче з Партизаном. Мушу сказати, що це організована команда, де помітний почерк тренера, з яким ми перетиналися минулого сезону в Лізі чемпіонів, коли він очолював Бенфіку. Вважаю, що жереб звів у цьому раунді кваліфікації дві найсильніші команди - Динамо та Фенербахче. Тому буде дуже складна гра. Але у нас є всі шанси пройти далі, адже ми дуже ретельно підходимо до цього протистояння", - заявив Караваєв.

Нагадаємо, Динамо прибуло до Франції на матчі з Ліоном.

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