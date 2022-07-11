Караваєв: Ретельно готуємося до матчів з Фенербахче

Динамо має всі шанси пройти Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів правий захисник киян Олександр Караваєв.

"Не можу сказати, що ми нині готові на сто відсотків, однак уже підходимо до високого рівня фізичної готовності. В останній контрольній грі у Швейцарії Динамо продемонструвало більш злагоджену взаємодію. Ми переносимо на поле те, що відпрацьовуємо на тренуваннях, і з кожним днем набираємо форму...

Подивилися контрольну гру Фенербахче з Партизаном. Мушу сказати, що це організована команда, де помітний почерк тренера, з яким ми перетиналися минулого сезону в Лізі чемпіонів, коли він очолював Бенфіку. Вважаю, що жереб звів у цьому раунді кваліфікації дві найсильніші команди - Динамо та Фенербахче. Тому буде дуже складна гра. Але у нас є всі шанси пройти далі, адже ми дуже ретельно підходимо до цього протистояння", - заявив Караваєв.