Кривбас підписав Задераку

Кривбас підписав чергового новачка

Кривбас оголосив про підписання півзахисника Максима Задераки.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Деталі угоди не розкриваються. 27-річний футболіст виступатиме під 94-м ігровим номером.

Останнім клубом гравця був Металіст 1925, за який у минулому сезоні він провів 10 матчів. Також грав за Олександрію, Арарат, Сталь та донецький Металург.

Раніше Кривбас підписав воротаря Андрія Кліщука, захисників Тимура Стецькова, Віталія Вернидуба й Євгена Опанасенка, півзахисників Андрія Понєдєльніка, Тимура Корабліна та Дмитра Хомченовського, а також нападника Дениса Устименка.