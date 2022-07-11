Кривбас підписав Задераку

Джерело - fckryvbas.com.
Кривбас оголосив про підписання півзахисника Максима Задераки.
Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.
Деталі угоди не розкриваються. 27-річний футболіст виступатиме під 94-м ігровим номером.
Останнім клубом гравця був Металіст 1925, за який у минулому сезоні він провів 10 матчів. Також грав за Олександрію, Арарат, Сталь та донецький Металург.
Раніше Кривбас підписав воротаря Андрія Кліщука, захисників Тимура Стецькова, Віталія Вернидуба й Євгена Опанасенка, півзахисників Андрія Понєдєльніка, Тимура Корабліна та Дмитра Хомченовського, а також нападника Дениса Устименка.