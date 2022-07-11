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ПСЖ хоче позбутися 11 гравців

Сьогодні 08:43 510 0
ПСЖ хоче позбутися 11 гравців
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ хоче продати 11 футболістів цього літа.

Про це повідомляють Get French Football News з посиланням на Le Parisien.

До списку небажаних гравців першої команди увійшли Джорджіньо Вейналдум, Мауро Ікарді, Данілу Перейра, Абду Діалло, Тіло Керер, Леандро Паредес, Ідрісса Гує, Андер Еррера, Ерик Ебімбе та Юліан Дракслер.

Французький клуб ще раніше хотів продати деяких футболістів, просте колишній спортивний директор Леонардо не справився з цим завданням.

Зараз воно поставлене Антеро Енріке та Луїшу Кампушу, їм передали список гравців, яких потрібно продати.

Нагадаємо, Шкриняр близький до переходу в ПСЖ.

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