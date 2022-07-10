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Челсі може купити Упамекано

Сьогодні 22:40 145 0
Лондонцям потрібно підписати двох захисників
Челсі може купити Упамекано
#Баварія, #Дайо Упамекано, #Челсі

Джерело - Evening Standard.

Захисник Баварії Дайо Упамекано може перейти до Челсі.

Про це повідомляє Evening Standard.

Лондонський клуб має намір цього літа підписати щонайменше двох центральних захисників. "Синім" цікаві Упамекано, Маттейс де Лігт з Ювентуса та Жуль Кунде з Севільї.

Власник Челсі Тодд Боелі провів переговори про трансфер де Лігта, але у клубі знають про серйозну конкуренцію з боку Баварії.

Переїзд Маттейса до Мюнхена може сприяти відходу Упамекано з Баварії. Челсі стежить за розвитком ситуації.

Нагадаємо, Стерлінг пройде медогляд у Челсі.

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