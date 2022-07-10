Лаціо завершує трансфер воротаря Гранади

Іспанці отримають близько 10 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Гранади Луїс Машіміану близький до переїзду в Італію.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лаціо вже перебуває на фінальній стадії трансферу футболіста. Іспанці отримають близько 10 млн євро.

Lazio are closing on Luís Maximiano deal with Granada. Talks now at the final stage with his agent in order to complete the deal, final fee around €10m. 🚨🔵 #transfers



Maximiano could follow Romagnoli, Casale and Marcos Antonio as new Lazio signing. pic.twitter.com/QO7PNzKSnH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022

Машіміану грає за Гранаду з 2021 року. Цього сезону він провів 35 матчів, з яких 8 на нуль, пропустив 55 голів. Також став лідером Ла Ліги за числом сейвів – 127.

Раніше Лаціо підсилився захисником Верони.