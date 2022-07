Лаціо завершує трансфер воротаря Гранади

Голкіпер Гранади Луїс Машіміану близький до переїзду в Італію.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лаціо вже перебуває на фінальній стадії трансферу футболіста. Іспанці отримають близько 10 млн євро.

Lazio are closing on Luís Maximiano deal with Granada. Talks now at the final stage with his agent in order to complete the deal, final fee around €10m. 🚨🔵 #transfers



Maximiano could follow Romagnoli, Casale and Marcos Antonio as new Lazio signing. pic.twitter.com/QO7PNzKSnH