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Лаціо завершує трансфер воротаря Гранади

Сьогодні 14:40 138 0
Іспанці отримають близько 10 млн євро
Лаціо завершує трансфер воротаря Гранади
#Гранада, #Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Гранади Луїс Машіміану близький до переїзду в Італію.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лаціо вже перебуває на фінальній стадії трансферу футболіста. Іспанці отримають близько 10 млн євро.

Машіміану грає за Гранаду з 2021 року. Цього сезону він провів 35 матчів, з яких 8 на нуль, пропустив 55 голів. Також став лідером Ла Ліги за числом сейвів – 127.

Раніше Лаціо підсилився захисником Верони.

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