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Ворсклі можуть дозволити грати у Полтаві

Сьогодні 12:39 210 0
Ворсклі можуть дозволити грати у Полтаві
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Наразі не виключається варіант із проведенням матчів чемпіонату в Полтаві.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Як мінімум, у нас може бути плюс один регіон. Це Полтава. Якщо Ворскла та її стадіон домовляться з обласною військовою адміністрацією, то Полтаву можуть теж додати до цього списку (списку регіонів, де проводитиметься УПЛ - прим.). Тобто військові й Міністерство оборони не проти включити цей зелений регіон, в якому плюс-мінус зараз безпечно грати на рівні з Києвом, Львовом та Ужгородом.

Єдине питання, чи потрібно це Ворсклі? Скрипник хоче легіонерів, а вони готові грати лише в прикордонній зоні. Команда вже обрала базуватися в Ужгороді. Думаю, вороття назад не буде", - сказав Бурбас.

Раніше Ворскла підписала Олійника.

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