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Павелко: Ми впевнені, що цього року відновимо жіночий чемпіонат України

Сьогодні 11:10 237 0
Функціонер прокоментував ситуацію в жіночій першості країни
Павелко: Ми впевнені, що цього року відновимо жіночий чемпіонат України
#Андрій Павелко

Джерело - УАФ.

Клуби, які виступатимуть в УПЛ, обов’язково матимуть свої дівочі команди.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми кілька років тому ухвалили революційне рішення, й усі клуби Прем’єр-ліги, першої та другої ліг чемпіонату України мали в обов’язковому порядку щороку заявляти свою жіночу команду. Це була умова ліцензування. Наразі, під час війни, цю умову ми не прибираємо. І клуби, які виступатимуть в УПЛ, обов’язково матимуть свої дівочі команди. І ми впевнені, що цього року ми відновимо жіночий чемпіонат України.

Луїс Кортес із Барселоною виграв фінал жіночої Ліги чемпіонів у Челсі - 4:0. Найкращий фахівець! Нам необхідно, щоб він вивів гру нашої збірної на новий рівень. В останньому матчі вона перемогла Угорщину - 2:0. І це була вже хороша гра. Кортес також куруватиме всі наші дівочі збірні й допомагатиме тренерам жіночих команд у чемпіонаті України. Тож жіночий футбол в Україні має велике майбутнє", - сказав Павелко.

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