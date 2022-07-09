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Загинув вихованець Динамо, який пішов захищати Україну

Сьогодні 22:24 184 0
Йому було 47 років
Загинув вихованець Динамо, який пішов захищати Україну
#Ворскла, #Динамо Київ

Джерело - Динамоманія.

Вихованець київського Динамо Сергій Баланчук загинув під Бахмутом внаслідок артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє Динамоманія.

Йому було 47 років. Баланчук займався футболом у ДЮФШ Динамо. На початку 1992 року дебютував за Динамо-2. У складі першої команди Динамо дебютував 13 серпня 1995 року в матчі чемпіонату України проти СК Миколаїв, відігравши 57 хвилин і поступившись місцем на полі Євгену Похлєбаєву. Зігравши за киян чотири матчі, Сергій вирушив на легіонерський хліб у чемпіонат Ізраїлю, де провів у складі "Маккабі" Хайфа три сезони. У його активі бронза національного чемпіонату та кубок країни, а також 7 матчів у єврокубках.

Навесні 1999 року Баланчук повернувся до Динамо, яке тоді тренував Валерій Лобановський, проте пробитися до основного складу півфіналіста Ліги чемпіонів не зміг.

Незабаром Сергій вирушив до полтавської Ворскли, основним захисником якої був упродовж 3,5 сезонів (93 матчі). З полтавцями взяв участь у розіграші Кубку УЄФА.

Останнім клубом Баланчука став харківський Металіст.

Після завершення кар'єри футболіста Сергій здобув юридичну освіту та з того часу працював за фахом.

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