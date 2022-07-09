Верес підписав братів Шараїв

Джерело - ФК Верес.
Гравцями рівненського Вереса стали брати Станіслав Шарай та Владислав Шарай.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракти з обома гравцями укладені терміном на один рік, інформує пресслужба клубу.
Станіслав Шарай народився 25 травня 1997 року у Ромнах Сумської області. Зріст - 175 см. Вага - 69 кг. Півзахисник. Вихованець ромнівської ДЮСШ. Попередні клуби: Олімпік (Донецьк), Авангард (Краматорськ), Суми, Альянс (Липова Долина).
Владислав Шарай народився 25 травня 1997 року у Ромнах Сумської області. Зріст - 175 см. Вага - 69 кг. Півзахисник. Вихованець ромнівської ДЮСШ. Попередні клуби: Олімпік (Донецьк), Авангард (Краматорськ), Суми, Альянс (Липова Долина), Інгулець (Петрове).