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Верес підписав братів Шараїв

Вчора 23:55 244 0
Клуб продовжує кадрове підсилення перед стартом нового сезону
Верес підписав братів Шараїв
#Верес, #Владислав Шарай, #Станіслав Шарай

Джерело - ФК Верес.

Гравцями рівненського Вереса стали брати Станіслав Шарай та Владислав Шарай.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракти з обома гравцями укладені терміном на один рік, інформує пресслужба клубу.

Станіслав Шарай народився 25 травня 1997 року у Ромнах Сумської області. Зріст - 175 см. Вага - 69 кг. Півзахисник. Вихованець ромнівської ДЮСШ. Попередні клуби: Олімпік (Донецьк), Авангард (Краматорськ), Суми, Альянс (Липова Долина).

Владислав Шарай народився 25 травня 1997 року у Ромнах Сумської області. Зріст - 175 см. Вага - 69 кг. Півзахисник. Вихованець ромнівської ДЮСШ. Попередні клуби: Олімпік (Донецьк), Авангард (Краматорськ), Суми, Альянс (Липова Долина), Інгулець (Петрове).

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